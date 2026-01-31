Размер шрифта
Общество

Аналитик оценил риск девальвации рубля этой зимой

Аналитик Шнейдерман оценил вероятность девальвации рубля в феврале
За январь рубль показал более положительную динамику, чем ожидали многие эксперты, укрепившись к доллару на 5%. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он отметил, что потенциал восстановления отечественной валюты к доллару и другим ведущим мировым валютам «далеко не исчерпан». Аналитик усомнился в возможности девальвации рубля.

«До начала весны говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и, тем более, ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет оснований», — считает эксперт.

Шнейдерман отметил, что оценивать перспективы на год можно будет по итогам второго квартала, когда появятся различные свежие данные. Однако при этом, указал он, курс будет зависеть от величины ключевой ставки — если Центральный банк России ее снизит, рубль может ослабеть. Однако даже при этом сценарии, по мнению аналитика, «корректно будет говорить о стабилизации, а не о развороте тренда». Последний возможен только при реализации совокупности факторов, прежде всего, геополитических, подытожил Шнейдерман.

Ранее россиян предупредили о подорожании доллара.
 
