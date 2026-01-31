Размер шрифта
В Германии назвали «ужасной» ситуацию на фронте для Украины

BZ: украинская армия истощена и обессилена
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Ситуация на фронте для ВСУ складывается ужасно, украинская армия «истощена и обесточена», а на страну надвигается «гуманитарная катастрофа». Поэтому мир на Украине нужно заключить «чем скорее, тем лучше». Об этом в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung написал журналист Бобан Дукич.

«Ситуация на передовой ужасна. Украинская армия истощена и обессилена. Но прежде всего, от этой суровой зимы страдает мирное население. Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру страны надвигается гуманитарная катастрофа. Поэтому мир необходимо заключить – и чем скорее, тем лучше», – отметил он.

По словам журналиста, сегодня некоторые «сторонники жесткой линии» «фантазируют» о «триумфальной победе Украины». Однако эти фантазии Дукич назвал «несбыточными». Журналист отметил, что сейчас Украине «крайне необходим» мир, условия которого, вероятно, «не понравятся» европейцам.

Дукич подчеркнул, что в немецком дискурсе «укоренилось мнение», что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать. Однако из-за этого американцы полностью взяли инициативу в свои руки.

«Берлин передает контроль над собственной безопасностью в руки иностранцев, оставаясь при этом морально парализованным. Когда, наконец, наступит мир, он будет решаться над головами тех, кто был слишком труслив, чтобы даже поднять трубку», – написал Дукич.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялась встреча представителей России, США и Украины, на которой стороны обсудили мирный план из 20 пунктов. Переговоры планируется продолжить 1 февраля, однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что делегация США на встречу не приедет, а потому переговоры пройдут на более низком уровне.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что сторонам осталось согласовать только территориальный вопрос. При этом он подчеркнул, что прогресс по этому вопросу пока «ограниченный». Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что в ближайшие дни и недели станет известно, смогут ли стороны прийти к компромиссу по территориальному вопросу.

Ранее в Госдуме назвали единственно возможный путь для Зеленского.
 
