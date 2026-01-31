Имя Трампа всплыло в файлах Эпштейна в деле об изнасиловании 13-летней девочки

Times: имя Трампа всплыло в деле об изнасиловании 13-летней девочки

Имя президента США Дональда Трампа всплыло в файлах об изнасиловании 13-летней девочки в документах американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет Times со ссылкой на документы Министерства юстиции США.

Согласно документам, инцидент произошел примерно 35 лет назад. О нем сообщила подруга неназванной потерпевшей, которой на тот момент было 13-14 лет.

Утверждается, что Трамп якобы принудил девочку к оральному сексу. Когда это случилось, она укусила будущего президента и засмеялась, за что получила удар по лицу. Также ее изнасиловал Эпштейн.

Трамп пока никак не отреагировал на публикацию материалов скандально известного финансиста.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что имена президента США Дональда Трампа и основателя Microsoft Билла Гейтса фигурируют в документах по делу Эпштейна.

В одном из писем от 2013 года Эпштейн обвиняет Гейтса в заражении венерическим заболеванием и упоминает «русских девушек». Также в документах утверждается, что Гейтс просил предоставить ему антибиотики для тайного лечения своей тогдашней супруги Мелинды.

Имя Трампа встречается в материалах более 3 тыс. раз. В показаниях есть ссылки на возможное присутствие экс-президента на вечеринках в Мар-а-Лаго и эпизод с участием несовершеннолетней.

Ранее СМИ сообщили, что в новых файлах Эпштейна упоминается Маск.