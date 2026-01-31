Размер шрифта
Погодные условия парализовали логистику ВСУ на одном направлении

ТАСС: снегопад парализовал логистику ВСУ из Харькова
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Харькова оказалась практически полностью парализована из-за снегопада и обледенения дорог. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На Харьковском направлении из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова», — сказал собеседник агентства.

По его словам, коммунальные службы не справляются со снегопадами из-за отсутствия водителей, «которых почти всех принудительно мобилизовали».

По информации Укргидрометцентра, на Украине в данный момент стоит холодная погода, местами идет снег с дождем. Метеорологическая служба предупреждала, что условия погоды ухудшатся с приходом ледяного дождя и штормового ветра.

26 января газета The New York Times сообщила, что плохая погода создает трудности на фронте для украинской армии. По данным издания, ВСУ сталкиваются с рядом проблем с наступлением холодов. Это касается в первую очередь сокращения работы техники, в частности беспилотников.

Ранее Трамп заявил, что Россия остановила удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.
 
