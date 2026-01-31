Размер шрифта
В Мурманске из-за блэкаута изменили режим работы общественного транспорта

Лебедев: общественный транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы
Павел Львов/РИА Новости

Власти в связи с перебоями с электроснабжением в некоторых районах Мурманска перевели общественный транспорт на особый режим работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Лебедев.

«Переводим общественный транспорт на особый режим работы. Троллейбусное движение осуществляется из Первомайского округа до улицы Академика Книповича», — говорится в заявлении.

Лебедев уточнил, что всего на линию были выпущены 35 троллейбусов.

Утром 31 января «Россети Северо-Запад» в Telegram-канале сообщили, что в Мурманске и Североморске произошел блэкаут на фоне отключения линии электропередачи (ЛЭП). По данным компании, опоры ЛЭП не повреждены.

К текущему моменту специалисты частично восстановили электроснабжение потребителей Мурманска и Североморска. Котельные перевели на резервные схемы питания, продолжается перераспределение нагрузки для подключения социально важных объектов и жилых домов. В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии.

Ранее в Перми сотни домов остались без водоснабжения.
 
