В Гидрометцентре сообщили о росте снежного покрова в Москве и Подмосковье

Высота снежного покрова в Москве за период сильного снегопада выросла на 31 см

Высота снежного покрова в Москве за время сильных осадков, в период с 26 по 30 января, увеличилась на 31 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Эксперт отметил, что если 26 января высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ составляла 30 см, то уже в 30 января этот показатель достиг 61 см. Таким образом, высота снежного покрова на главной метеостанции превысила норму почти в два раза.

Метеостанция возле гостиницы «Балчуг» в центре Москвы сообщила, что прирост снежного покрова составил 33 см. 26 января его высота была 36 см, а 30 января уже 69 см.

Сильный снегопад обрушился на Москву и Московскую область вечером 26 января и с разной интенсивностью продолжался до вечера 29 января, а местами по столичному региону — до ночи 30 января.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе в начале февраля сохранится морозная погода, месяц начнется с понижения температуры до -23°C.

Ранее из-за снега крыша парковки обрушилась в посольстве КНДР в Москве.