Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Гидрометцентре сообщили о росте снежного покрова в Москве и Подмосковье

Высота снежного покрова в Москве за период сильного снегопада выросла на 31 см
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Высота снежного покрова в Москве за время сильных осадков, в период с 26 по 30 января, увеличилась на 31 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Эксперт отметил, что если 26 января высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ составляла 30 см, то уже в 30 января этот показатель достиг 61 см. Таким образом, высота снежного покрова на главной метеостанции превысила норму почти в два раза.

Метеостанция возле гостиницы «Балчуг» в центре Москвы сообщила, что прирост снежного покрова составил 33 см. 26 января его высота была 36 см, а 30 января уже 69 см.

Сильный снегопад обрушился на Москву и Московскую область вечером 26 января и с разной интенсивностью продолжался до вечера 29 января, а местами по столичному региону — до ночи 30 января.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе в начале февраля сохранится морозная погода, месяц начнется с понижения температуры до -23°C.

Ранее из-за снега крыша парковки обрушилась в посольстве КНДР в Москве.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!