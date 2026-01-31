Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В МИД предложили Макрону донести интерес к разговору с Путиным по официальным каналам

МИД: интерес Макрона к диалогу с Путиным надо доносить через официальные каналы
Пресс-служба МИД РФ

Интерес президента Франции Эммануэля Макрона к разговору с российским лидером Владимиром Путиным должен передаваться через официальные дипломатические каналы, а не в публичных заявлениях. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он напомнил, что Макрон уже неоднократно говорил о возможном звонке Путину, но реальных шагов не последовало.

«Поэтому мы, естественно, читаем эти месседжи, такие публичные, но, опять же, исходим из того, что если есть серьезный интерес, то он доносится по другим профессиональным каналам», — сказал Грушко.

19 декабря Макрон заявил, что возобновление диалога с руководством России, в частности с Путиным, принесло бы пользу Европе в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Комментируя эти сведения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный разговор лидеров Франции и России должен стать попыткой понять позиции друг друга, а не чтением морали.

Как писало издание Suddeutsche Zeitung, в Германии сдержанно отреагировали на планы Макрона позвонить Путину.

Ранее СМИ показали кадры с Макроном, созвонившимся с Трампом.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!