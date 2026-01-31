В МИД предложили Макрону донести интерес к разговору с Путиным по официальным каналам

МИД: интерес Макрона к диалогу с Путиным надо доносить через официальные каналы

Интерес президента Франции Эммануэля Макрона к разговору с российским лидером Владимиром Путиным должен передаваться через официальные дипломатические каналы, а не в публичных заявлениях. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он напомнил, что Макрон уже неоднократно говорил о возможном звонке Путину, но реальных шагов не последовало.

«Поэтому мы, естественно, читаем эти месседжи, такие публичные, но, опять же, исходим из того, что если есть серьезный интерес, то он доносится по другим профессиональным каналам», — сказал Грушко.

19 декабря Макрон заявил, что возобновление диалога с руководством России, в частности с Путиным, принесло бы пользу Европе в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Комментируя эти сведения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный разговор лидеров Франции и России должен стать попыткой понять позиции друг друга, а не чтением морали.

Как писало издание Suddeutsche Zeitung, в Германии сдержанно отреагировали на планы Макрона позвонить Путину.

Ранее СМИ показали кадры с Макроном, созвонившимся с Трампом.