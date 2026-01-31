В МВД объяснили, как распознать документы, созданные нейросетью

Мошенники все чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания поддельных электронных писем, уведомлений и интернет-страниц, внешне стилизованных под официальные источники. Об этом рассказали РИА Новости в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что существует несколько способов выявления подделок, однако наличие только одного признака не является прямым доказательством фальсификации. При этом совокупность характерных деталей может указывать на искусственное происхождение документа, изображения или иного материала.

«Материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например, несуществующие должности или отсутствие привычных штрих-кодов, отступов и другое», — сказали в ведомстве.

Также в таких материалах могут отсутствовать стандартные элементы оформления либо применяться нестандартные шрифты.

В ведомстве напомнили, что подлинные официальные документы, как правило, имеют четко структурированные реквизиты, полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления и подпись уполномоченного должностного лица.

Кроме того, в МВД обратили внимание, что распространяемые мошенниками видео- и аудиоматериалы часто содержат характерные артефакты. К ним относятся размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, несогласованность мимики и речи, а также статичный или искаженный фон.

Ранее МВД рассказывало о схемах мошенников при поиске работы.