Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В МВД объяснили, как распознать документы, созданные нейросетью

МВД РФ: сгенерированные нейросетью документы могут иметь противоречивые сведения
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники все чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания поддельных электронных писем, уведомлений и интернет-страниц, внешне стилизованных под официальные источники. Об этом рассказали РИА Новости в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что существует несколько способов выявления подделок, однако наличие только одного признака не является прямым доказательством фальсификации. При этом совокупность характерных деталей может указывать на искусственное происхождение документа, изображения или иного материала.

«Материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например, несуществующие должности или отсутствие привычных штрих-кодов, отступов и другое», — сказали в ведомстве.

Также в таких материалах могут отсутствовать стандартные элементы оформления либо применяться нестандартные шрифты.

В ведомстве напомнили, что подлинные официальные документы, как правило, имеют четко структурированные реквизиты, полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления и подпись уполномоченного должностного лица.

Кроме того, в МВД обратили внимание, что распространяемые мошенниками видео- и аудиоматериалы часто содержат характерные артефакты. К ним относятся размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, несогласованность мимики и речи, а также статичный или искаженный фон.

Ранее МВД рассказывало о схемах мошенников при поиске работы.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!