Россиянам назвали навыки, которые спасут от сокращения на работе

Эксперт Иванова: умение говорить о своей ценности спасет от сокращений на работе

Способность адаптироваться к изменениям становится ключевым фактором карьерной устойчивости россиян на фоне оптимизации расходов, внедрения искусственного интеллекта и перестройки бизнес-моделей. Об этом рассказала «Известиям» основатель платформы для поиска работы AIMIKA Наталия Иванова.

По ее словам, даже при формальной стабильности рынка труда риск оптимизации сохраняется. Внутри компаний продолжаются сокращения и перераспределение функций, из-за чего решающее значение для сотрудников имеют не стаж или должность, а гибкость и готовность осваивать новые требования.

Иванова указала, что в 2026 году на фоне экономического давления и роста налоговой нагрузки, компании активнее пересматривают структуру команд, сокращают дублирующие функции и автоматизируют рутинные процессы. В зоне наибольшего риска оказываются сотрудники с узкими или устаревшими компетенциями, не вовлеченные в цифровые процессы, а также те, чья работа слабо связана с финансовыми результатами бизнеса или кто не готов расширять зону ответственности.

По словам эксперта, одним из ключевых навыков, влияющих на карьерную устойчивость, становится умение объяснять свою ценность для компании. Она отметила, что сильные специалисты нередко недооценивают себя и избегают разговоров о росте и доходах. Отдельное внимание Иванова уделила навыкам работы с инструментами искусственного интеллекта. Сегодня ИИ берет на себя подготовку документов, анализ данных и черновые версии отчетов, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах.

Еще одним важным качеством эксперт назвала системное мышление. В условиях дефицита времени особенно ценятся сотрудники, которые умеют кратко формулировать мысли, выделять главное и предлагать решения, а не ограничиваться фиксацией проблем.

Кроме того, Иванова указала на рост спроса на гибридные роли. Работодатели все чаще ищут не узких специалистов, а сотрудников с набором навыков, сочетающих основную профессию с аналитикой, управлением проектами, автоматизацией или креативными компетенциями. Такие работники, по ее словам, легче адаптируются к изменениям и быстрее находят альтернативные варианты при смене работодателя.

Даже в условиях удаленной и гибридной занятости сохраняется значение профессиональной презентации. Эксперт отметила, что внешний вид, стиль общения и поведение на онлайн-встречах продолжают влиять на уровень доверия и карьерные решения внутри компаний.

