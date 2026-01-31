Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Россиянам назвали навыки, которые спасут от сокращения на работе

Эксперт Иванова: умение говорить о своей ценности спасет от сокращений на работе
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Способность адаптироваться к изменениям становится ключевым фактором карьерной устойчивости россиян на фоне оптимизации расходов, внедрения искусственного интеллекта и перестройки бизнес-моделей. Об этом рассказала «Известиям» основатель платформы для поиска работы AIMIKA Наталия Иванова.

По ее словам, даже при формальной стабильности рынка труда риск оптимизации сохраняется. Внутри компаний продолжаются сокращения и перераспределение функций, из-за чего решающее значение для сотрудников имеют не стаж или должность, а гибкость и готовность осваивать новые требования.

Иванова указала, что в 2026 году на фоне экономического давления и роста налоговой нагрузки, компании активнее пересматривают структуру команд, сокращают дублирующие функции и автоматизируют рутинные процессы. В зоне наибольшего риска оказываются сотрудники с узкими или устаревшими компетенциями, не вовлеченные в цифровые процессы, а также те, чья работа слабо связана с финансовыми результатами бизнеса или кто не готов расширять зону ответственности.

По словам эксперта, одним из ключевых навыков, влияющих на карьерную устойчивость, становится умение объяснять свою ценность для компании. Она отметила, что сильные специалисты нередко недооценивают себя и избегают разговоров о росте и доходах. Отдельное внимание Иванова уделила навыкам работы с инструментами искусственного интеллекта. Сегодня ИИ берет на себя подготовку документов, анализ данных и черновые версии отчетов, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах.

Еще одним важным качеством эксперт назвала системное мышление. В условиях дефицита времени особенно ценятся сотрудники, которые умеют кратко формулировать мысли, выделять главное и предлагать решения, а не ограничиваться фиксацией проблем.

Кроме того, Иванова указала на рост спроса на гибридные роли. Работодатели все чаще ищут не узких специалистов, а сотрудников с набором навыков, сочетающих основную профессию с аналитикой, управлением проектами, автоматизацией или креативными компетенциями. Такие работники, по ее словам, легче адаптируются к изменениям и быстрее находят альтернативные варианты при смене работодателя.

Даже в условиях удаленной и гибридной занятости сохраняется значение профессиональной презентации. Эксперт отметила, что внешний вид, стиль общения и поведение на онлайн-встречах продолжают влиять на уровень доверия и карьерные решения внутри компаний.

Ранее эксперт Ирина Пак прогнозировала сложные условия на рынке труда в 2026 году и рост спроса на многопрофильных специалистов.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!