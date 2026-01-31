В Госдуме объяснили, когда за опоздание на работу нельзя наказывать сотрудника

Работодатель не должен применять санкции к сотруднику, который опоздал на работу по уважительной причине и заранее предупредил об этом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что в трудовой практике существуют объективные обстоятельства, из-за которых работник может не успеть вовремя приступить к обязанностям. В таких случаях сотрудник обязан проинформировать работодателя, а тот, в свою очередь, вправе запросить объяснительную записку.

Нилов подчеркнул, что если причина опоздания является уважительной, применение каких-либо дисциплинарных мер, включая штрафы, недопустимо. К таким обстоятельствам он отнес, в частности, внештатные ситуации с транспортом или лифтами, чрезвычайные происшествия, а также неблагоприятные погодные условия. По его словам, подобные причины могут быть разными, но при их объективности санкции к работнику применяться не должны.

Работникам также может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры. Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что работодатель может привлечь курящих сотрудников к дисциплинарной ответственности, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании. При этом Хаминский подчеркнул, что руководитель не может оштрафовать сотрудника в этих случаях.

До этого заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что некоторые работодатели могут уволить или наказать сотрудника за неявку или опоздание на работу во время плохой погоды и обильных снегопадов. Оспорить такое решение можно с помощью обращения в суд.

