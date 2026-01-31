Размер шрифта
Во Франции заявили, что тренер «ПСЖ» всех удивил доверием к Сафонову

L'Équipe: тренер «ПСЖ» Энрике удивил всех, выбрав Сафонова на матч с «Ньюкаслом»
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Журналисты авторитетного издания L'Équipe выразили удивление решением главного тренера французского «ПСЖ» Луиса Энрике поставить в стартовый состав на матч с английским «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1) российского вратаря Матвея Сафонова.

«Ранее безоговорочный основной голкипер Люка Шевалье остался на скамейке. Главный тренер «ПСЖ» сделал то, в чем он мастер, внес неожиданность, выбрав Матвея Сафонова в основной состав», — указано в тексте.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

После этого Сафонов восстанавливался на протяжении нескольких недель, вернулся в общую группу и провел всего несколько тренировок перед тем, как Энрике поставил его в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

Ранее был назван клуб, куда Сафонов мог бы перейти из «ПСЖ».
 
