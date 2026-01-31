Минобороны России заявило об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки «Восток» уничтожил сеть укрепленных сооружений украинской армии в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Расчеты САУ «Мста-С» и «Гвоздика» поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу Вооруженных сил Украины в Запорожской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Министерство уточнило, что расчеты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки вычислили местонахождение сети разветвленных позиций ВСУ в лесополосе. Украина перемещала личный состав между укрытиями и огневыми позициями с целью укрепить оборону и удержать рубеж, используя заранее подготовленные сооружения. У обнаруженного опорного пункта имелись многочисленные глубоко зарытые блиндажи, кроме того, он был оборудован пунктами управления беспилотниками и станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

После доразведки операторы дронов выполнили лазерное целеуказание и передали информацию о дислокации объектов ВСУ расчету САУ «Мста-С», который выдвинулся на огневую позицию и нанес удары управляемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь».

В результате этого украинские опорные пункты, укрытия и огневые точки удалось ликвидировать. Минобороны подчеркнуло, что российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ закрепиться на этом участке, тем самым осложнив удержание подготовленных позиций.

Ранее ВС России взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области.