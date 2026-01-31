Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Стало известно, сколько украинцев въехало в Россию с начала 2025 года

ТАСС: свыше 25 тыс. украинцев въехали на территорию России с начала 2025 года
Александр Кряжев/РИА Новости

Более 25 тыс. украинцев пересекли государственную границу России с начала 2025 года. Это следует из материалов статистики, которые имеются в распоряжении ТАСС.

С начала прошлого года в Россию въехали 25 352 гражданина Украины, из них частная цель визита была указана у 23 867 человек. Свыше тысячи украинцев указали деловую цель визита, 103 — въехали по туризму. Транзитом проехал 31 украинец. Один гражданин Украины пересек российско-украинскую границу в качестве обслуживающего персонала транспорта.

Для въезда украинские граждане пользовались в основном авиасообщением. Самолетом границу пересекли 24 399 украинцев, автомобилем — свыше 870, пешком перешли границу 79 человек.

Если сравнивать данные с таким же периодом 2024 года, то число въезжающих в РФ граждан Украины уменьшилось на 38 тыс. Частная цель визита тогда тоже была основной (почти 58 тыс. человек). Они пересекали границу в основном на самолете.

До этого социолог Алексей Антипович заявил, что готовность украинцев к территориальным уступкам России варьируется в зависимости от региона проживания, с востока на запад растет число людей, выступающих против компромиссов.

Ранее стали известны три фамилии, пользующиеся наибольшим доверием у украинцев.
 
Теперь вы знаете
Рок — для ранимых, попса — для тревожников: как плейлист отражает ваш характер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!