Стало известно, сколько украинцев въехало в Россию с начала 2025 года

ТАСС: свыше 25 тыс. украинцев въехали на территорию России с начала 2025 года

Более 25 тыс. украинцев пересекли государственную границу России с начала 2025 года. Это следует из материалов статистики, которые имеются в распоряжении ТАСС.

С начала прошлого года в Россию въехали 25 352 гражданина Украины, из них частная цель визита была указана у 23 867 человек. Свыше тысячи украинцев указали деловую цель визита, 103 — въехали по туризму. Транзитом проехал 31 украинец. Один гражданин Украины пересек российско-украинскую границу в качестве обслуживающего персонала транспорта.

Для въезда украинские граждане пользовались в основном авиасообщением. Самолетом границу пересекли 24 399 украинцев, автомобилем — свыше 870, пешком перешли границу 79 человек.

Если сравнивать данные с таким же периодом 2024 года, то число въезжающих в РФ граждан Украины уменьшилось на 38 тыс. Частная цель визита тогда тоже была основной (почти 58 тыс. человек). Они пересекали границу в основном на самолете.

До этого социолог Алексей Антипович заявил, что готовность украинцев к территориальным уступкам России варьируется в зависимости от региона проживания, с востока на запад растет число людей, выступающих против компромиссов.

Ранее стали известны три фамилии, пользующиеся наибольшим доверием у украинцев.