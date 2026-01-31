Размер шрифта
В Германии возмутились из-за поставки генераторов Украине на фоне блэкаута в Берлине

BZ: Германия поставляла генераторы на Украину, пока жители Берлина замерзали
Global Look Press

Германия отправляла генераторы на Украину в качестве гуманитарной помощи, игнорируя потребности собственных граждан. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, немецкое руководство направило Киеву ресурсы, которые были необходимы жителям Берлина в период отключения электричества. Частичный блэкаут в столице ФРГ произошел в январе текущего года — из-за пожара на подвесном кабельном мосту без света и отопления остались порядка 45 тыс. домов и свыше 2 тыс. предприятий. Несмотря на это, власти Германии выделили €60 млн на помощь Украине и перечислили еще €167 млн в энергетический фонд этой страны.

«Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован?» — поинтересовались авторы публикации.

Журналисты отметили, что жители ФРГ все чаще критикуют оказание финансовой помощи Украине. При этом в публичных дискуссиях данный вопрос затрагивается достаточно редко.

30 января агентство Reuters написало, что Киев не получил от Вашингтона сотни миллионов долларов на восстановление энергетических объектов. Как отмечалось в материале, выделить деньги обещала еще администрация предыдущего президента США Джо Байдена. Однако из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) финансовая помощь так и не была оказана.

Ранее военный эксперт рассказал, поможет ли Украине короткое энергоперемирие с Россией.
 
