Маск ответил на запрос Украины о помощи по Starlink

Маск ответил на запрос Украины о помощи с российскими БПЛА на Starlink
Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотными летательными аппаратами спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

«Всегда рад», — ответил Маск.

Федоров отметил, что американский бизнесмен оперативно отреагировал на его просьбу и немедленно начал решать проблему. Украинский министр также подчеркнул, что решение Маска активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в самом начале военного конфликта имело решающее значение для устойчивости его страны.

«Я благодарен президенту SpaceX [Гвинн Шотвелл] и лично [Илону Маску] за их отклик и немедленное начало работы над решением проблемы. Технологии Запада должны поддерживать демократический мир», — написал Федоров.

29 января Федоров заявлял, что министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования сети Starlink на российских дронах.

Ранее российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink.
 
