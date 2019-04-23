Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 321 человека

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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321 человека. Об этом сообщает местный новостной портал News 1st.

Соответствующее заявление сделал министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене, выступая в парламенте.

Он добавил, что еще 521 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 40.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. Ответственность за случившееся на себя взяли члены экстремистской группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

«Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» — организация, деятельность которой запрещена в России.