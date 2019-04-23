Уральских подростков осудили за убийство инвалида

Березовский городской суд приговорил четырех подростков к срокам от восьми с половиной лет до девяти лет и девяти месяцев за убийство инвалида, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

Отмечается, что подростки проведут это время в воспитательной колонии.

По версии обвинения, в августе прошлого года четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет с 13-летней подругой, находясь в нетрезвом состоянии, встретили своего знакомого-инвалида, которому предложили купить для них сигарет. После этого они повели его к магазину через гаражи, где напали на инвалида и избили его. В результате полученных травм он скончался.

Ранее сообщалось, что в суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию.