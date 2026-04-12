Семья из трех человек не выжила во время пожара в Калининграде

В Калининграде целая семья не выжила во время пожара

В Калининграде во время пожара в доме не выжила целая семья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля на четвертом этаже жилого дома на улице Инженерной. Во время пожара не выжили 61-летний мужчина, его 53-летняя жена и их 34-летний сын.

Следователи осматривают место случившегося, назначены необходимые судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Идет допрос свидетелей. Возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого мужчина не выжил во время пожара в Петербурге. Все началось с того, что в комнате площадью в десять метров, расположенной в трехкомнатной квартире, произошло возгорание.

Ранее два человека не выжили во время пожара в московской многоэтажке.