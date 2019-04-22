В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что избиение произошло в ночь с 18 на 19 февраля в одном из домов на Будапештской улице. После употребления спиртных напитков с матерью 13-летнего школьника местные жители избили его ремнем и руками за неоднократное совершение действий сексуального характера в отношении свей маленькой сестры.

По предварительной информации, Сергей Караванов и Иван Беляков нанесли подростку около 19 ударов, а также несколько раз применили «устройство, позволяющее оказывать воздействие электрическим током».

Ранее обвиняемых в педофилии экс-депутатов астраханской думы приговорили к тюрьме.