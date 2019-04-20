Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

По словам собеседника, пострадавших госпитализировали.

Он добавил, что следствие пытается установить все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры к розыску и задержанию стрелявшего.

Ранее сообщалось, что известный врач застрелил подростка в лесу.