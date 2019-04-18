Новосибирские следователи заинтересовались травлей семилетнего ребенка с ВИЧ

Новосибирский СК возбудил дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после сообщений СМИ о травле 7-летнего мальчика с ВИЧ-инфекцией, сообщается на сайте управления ведомства по региону.

По данным ведомства, в июле прошлого года «неустановленное лицо» во время нахождения в городе Искитиме «незаконно распространило» информацию о том, что у живущего здесь мальчика есть ВИЧ-инфекция. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, как в Сибири затравили мальчика с ВИЧ.