Синоптики рассказали, когда москвичам ждать +19°С

В российском Гидрометцентре рассказали, когда москвичам ждать повышение температуры до +19°С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным синоптиков, на ближайших выходных, 20 и 21 апреля, возможны незначительные осадки, а температура поднимется до +11-13°С. В начале следующей недели осадков не будет.

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«В понедельник ночью 1-6°С, днем 12-17°С. Во вторник ночью 2-7°С, днем 14-19°С», — говорится в сообщении.

Ранее были названы сроки отключения отопления в Москве.