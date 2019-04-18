Венесуэла обогнала Россию в рейтинге свободы прессы

Россия опустилась еще ниже в рейтинге свободной прессы, который ежегодно публикует международная некоммерческая организация «Репортеры без границ» (RSF). Об этом сообщает РИА «Новости».

По сравнению с прошлым годом, Россия потеряла одну позицию, опустившись на 149 место из 180. Теперь Россию по свободе прессы обгоняет Венесуэла, а на 150 месте расположилось азиатское государство Бангладеш. Страной с самыми несвободными СМИ оказалась Туркмения, считают в RSF.

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Во главе рейтинга, как и в 2018 году, оказалась Норвегия, на втором месте находится Финляндия, а замыкает тройку лидеров Швеция.

Американские СМИ оказались на 48 месте, они за год потеряли три позиции. Эксперты отметили, что снижение связано с «беспрецедентным» количеством угроз, которые поступили в 2018 году журналистам США.