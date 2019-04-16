Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

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В Париже нашли после обрушения собора Парижской Богоматери бронзового петуха, в котором хранились святые мощи. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на реставратора.

Сохранившуюся скульптуру, которая до пожара находилась на шпиле Нотр-Дама, нашли на месте обрушения. Петух немного «помят» после падения, пишет издание.

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Один из шипов венца Христа, частицы мощей Святой Женевьевы и Святого Дионисия Парижского поместили в петуха, по некоторым данным, в 1935 году. Однако пока неизвестно сохранились ли мощи они после падения.

Ранее в МВД Франции рассказали о спасительных для Нотр-Дама минутах.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.