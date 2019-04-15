Москвичам пообещали 20°С тепла

В Московском регионе в выходные дни ожидается потепление до +19 °С, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос».

«Максимальная температура в выходные дни может достичь +19 °С в области, в Москве температура достигнет +16…+18 °С», — сказал он.

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Ранее в Москве прошел апрельский снегопад.

По данным Гидрометцентра, в Москве объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра.

Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 15 м/с и осадки в виде дождя и снега.