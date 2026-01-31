Маколей Калкин почтил память актрисы Кэтрин О'Хары

Калкин об О'Харе: мама, я думал у нас еще есть время

Американский актер Маколей Калкин, исполнивший роль Кевина в серии фильмов «Один дома», в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) почтил память актрисы Кэтрин О'Хары, исполнившей его экранную «мать».

«Мама. Я думал, у нас еще есть время.<...>. Мне хотелось сидеть рядом с тобой. Я тебя слышал, но мне было еще так много чего сказать. Я люблю тебя. Еще увидимся», — написал Калкин.

Наиболее запомнившейся ролью стала актрисы стала мама Кевина в дилогии «Один дома», а также жены обедневшего бизнесмена Мойры в сериале «Шиттс Крик».

О'Хара также являлась актрисой озвучивания: среди прочих, она подарила голос персонажам мультфильмов «Ночь перед Рождеством», «Цыпленок Цыпа», «Лесная братва», «Дом-монстр» и «Братец медвежонок».

За более чем полвека в профессии она получила несколько премий «Эмми», снялась в десятках фильмов и сериалов, озвучила множество персонажей анимационных лент и стала одной из самых узнаваемых и характерных актрис своего поколения. Однако для большинства российских зрителей О'Хара навсегда осталась той самой мамой, забывшей сына Кевина дома перед Рождеством. Актрисы не стало 31 января.

Ранее Калкин объяснил фанатам, когда к нему нельзя подходить.