На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за США

Власти Кубы ввели чрезвычайное положение в республике, объясняя это «экстраординарной угрозой» со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

«Народ Кубы при солидарности международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в свете действий правительства Соединенных Штатов представляет собой необычную и экстраординарную угрозу. Народ Кубы <...> объявляет чрезвычайное положение в международном масштабе в связи с этой угрозой», — написал министр на своей странице.

Родригес Паррилья также отметил, что эта угроза, исходящая от Вашингтона, «полностью или в значительной степени «обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла США» и нацелена на подрыв национальной безопасности и внешнеполитического курса всех стран.

Накануне Соединенные Штаты ввели режим чрезвычайного положения (ЧП), мотивируя это угрозой национальной безопасности, исходящей от Кубы. По словам президента США Дональда Трампа, причина заключается в размещении на кубинской территории военных и разведывательных объектов государств, враждебных Америке, в том числе России. Указ, вводящий ЧП, подразумевает возможность введения Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт из любой страны, осуществляющей поставки нефти на кубинский остров. В ответ на это Родригес Паррилья назвал основания для введения режима ЧП «ложью» и осудил попытки организации топливной блокады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

