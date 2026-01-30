Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за США

МИД Кубы: в стране объявлено чрезвычайное положение перед лицом «угрозы США»
Alexandre Meneghini/Reuters

Власти Кубы ввели чрезвычайное положение в республике, объясняя это «экстраординарной угрозой» со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

«Народ Кубы при солидарности международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в свете действий правительства Соединенных Штатов представляет собой необычную и экстраординарную угрозу. Народ Кубы <...> объявляет чрезвычайное положение в международном масштабе в связи с этой угрозой», — написал министр на своей странице.

Родригес Паррилья также отметил, что эта угроза, исходящая от Вашингтона, «полностью или в значительной степени «обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла США» и нацелена на подрыв национальной безопасности и внешнеполитического курса всех стран.

Накануне Соединенные Штаты ввели режим чрезвычайного положения (ЧП), мотивируя это угрозой национальной безопасности, исходящей от Кубы. По словам президента США Дональда Трампа, причина заключается в размещении на кубинской территории военных и разведывательных объектов государств, враждебных Америке, в том числе России. Указ, вводящий ЧП, подразумевает возможность введения Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт из любой страны, осуществляющей поставки нефти на кубинский остров. В ответ на это Родригес Паррилья назвал основания для введения режима ЧП «ложью» и осудил попытки организации топливной блокады. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!