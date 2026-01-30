Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс

Глава евродипломатии Кая Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Любая нормальная организация уволила бы Каю только за эту речь. Она подрывает мирный процесс, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби», — написал он.

Дмитриев добавил, что со «злобной Каей» невозможно добиться никакого прогресса.

В конце января 2026 года Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается и он еще не согласован.

30 января «Известия» писали, что Дмитриев призвал Украину и ее европейских партнеров поддержать мирный план американского президента Дональда Трампа, а не перекладывать ответственность за проблемы друг на друга.

23-24 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в котором приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона. В рамках закрытой встречи стороны обсудили остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся американского мирного плана.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по Украине могут быть результативными и без США.