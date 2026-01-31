Трамп сообщил, что доля Китая в импорте США достигла минимума с 2001 года

Трамп: доля китайских товаров в импорте США снизилась до минимума за 23 года

Доля китайских товаров в импорте США достигла самого низкого уровня с 2001 года. Об этом в статье для The Wall Street Journal (WSJ) заявил президент страны Дональд Трамп.

«Доля Китая в импорте США достигла самого низкого уровня с вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, и в США поступают сотни миллиардов долларов», — написал он.

14 января Главное таможенное управление КНР сообщило, что в 2025 году торговля Китая и США упала на 18,7%, если сравнивать с 2024 годом, и достигла $559,74 млрд.

Так, поставки китайской продукции на американский рынок снизились на 20%, дойдя до отметки в $420,05 млрд. В свою очередь импорт из США в КНР также снизился на 14,6%, достигнув отметки в $139,69 млрд.

Между тем товарооборот России с Китаем тоже снизился впервые за последние пять лет. Объем торговли снизился на 6,9% по сравнению с показателями за 2024 год, и составил $228,1 млрд. Так, экспорт из Китая в РФ снизился на 10,4% и составил $103,3 млрд. Импорт же из РФ в КНР понизился на 3,9% и достиг $124,79 млрд.

Ранее в минкоммерции КНР заявили, что Китай и США достигли консенсуса по торговле.