Армия

ВС России расширили буферную зону у сумской Белой Березы на 10 км

Марочко: ВС РФ расширили буферную зону у Белой Березы в Сумской области на 10 км
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие расширили буферную зону в Сумской области на 10 километров после освобождения села Белая Береза. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.

«На данный момент буферная зона у Белой Березы вдоль государственной границы [РФ] составляет порядка 10 км», — сказал он.

О переходе Белой Березы под контроль российских войск стало известно 29 января.

27 января начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Север» ведет боевые действия по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

По его словам, в течение месяца было освобождено четыре населенных пункта, включая Симиновку и Старицу, взятые под контроль за последнюю неделю.

5 января военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Радио Sputnik сообщил, что на создание полосы безопасности вдоль границы РФ с Украиной может потребоваться весь 2026 год. По его словам, российским военнослужащим удалось создать местами буферную зону шириной от 10 до 15 км, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10%.

Ранее в США заявили о решении сразу нескольких вопросов на переговорах по Украине.
 
