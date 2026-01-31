Размер шрифта
Трамп заявил, что Япония поможет США построить крупный газопровод на Аляске

Трамп заявил о планах Японии помочь США построить крупный газопровод на Аляске

Япония инвестирует в строительство крупного газопровода на Аляске для экспорта американских энергоресурсов в азиатские страны. Об этом в колонке для The Wall Street Journal (WSJ) заявил президент США Дональд Трамп.

«Япония поможет нам построить на Аляске один из крупнейших газопроводов в мире, чтобы экспортировать американские энергоресурсы нашим союзникам в Азии», — написал он.

В марте прошлого года Трамп заявил, что американские партнеры, включая Южную Корею и Японию, планируют вложить триллионы долларов в строительство газопровода на Аляске.

В феврале премьер Японии Сигэру Исиба заявил, что его страна заинтересована в стабильных поставках американских энергоресурсов. Он уточнил, что на Аляске разрабатывается новое месторождение. Чтобы Япония могла получать оттуда газ, нужно будет построить трубопровод, однако это позволит стране рассчитывать на стабильные поставки из близкого источника.

Ранее Трамп сообщил, что доля Китая в импорте США достигла минимума с 2001 года.
 
