«Кофе ни при чем»: названы причины, почему зумеры не покупают квартиры

Большинство зумеров уверены, что у них нет шансов купить квартиры в ближайшие 10 лет

Большинство (86%) представителей поколения Z не верят, что смогут купить жилье в ближайшее десятилетие. При этом трое из четверых ссылаются на отсутствие подходящих льготных программ. Однако опрос показал, что 40% не знают ни об одной из льготных программ, кроме семейной ипотеки.

Это показало исследование застройщика ЖК «Белые Пески», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На вопрос о перспективах купить квартиру или взять ипотеку в ближайшие пять-десять лет лишь 14% респондентов ответили, что считают такую возможность реальной. При этом большинство — 52% — низко оценивают свои шансы. Еще 34% говорят о практически нулевой вероятности покупки собственного жилья.

Около 60% ссылаются на недостаточный уровень дохода, более половины — на условия по ипотеке с высокими ставками и переплатой. Еще 45% винят высокие цены на жилье и сложность накопления первоначального взноса. При этом идея о том, что недвижимость не нужна в принципе, неактуальна. Такого мнения придерживается менее 10% респондентов. Отказ от покупки жилья — не ценностная установка поколения, а следствие внешних ограничений.

Зумеры ориентируются на низкий первоначальный взнос: 56% считают достижимой сумму до 500 тыс. руб., еще 30% готовы потратить от 500 тыс. до 1 млн и лишь 14% — от 1 до 3 млн руб. При этом откладывать более 30% дохода согласен даже не каждый второй (44%) и максимум в течение одного-двух лет. Еще 20% не готовы сокращать привычные расходы, а каждый десятый не видит в этом смысла из-за постоянного роста цен на недвижимость.

В итоге опрос разрушает стереотип о финансовой недальновидности молодежи. Лишь 30% зумеров считают, что избыточные траты на кофе, путешествия и онлайн-покупки мешают им приобрести недвижимость. Большинство — 62% — видит корень проблемы в разрыве между уровнем доходов, стоимостью квадратных метров и условиями кредитования. Еще 8% указывают на смену ценностных ориентиров: собственная недвижимость больше не входит в число безусловных приоритетов.

О семейной ипотеке осведомлены около 70% респондентов — именно она фактически стала единственным узнаваемым инструментом на рынке. Другие льготные программы заметно проигрывают: IT-ипотека известна 46%, дальневосточная — 34%, сельская — 30%, программа для новых территорий — 22%, арктическая — лишь 18%. Почти 40% участников опроса честно признаются, что не знакомы ни с одним из этих видов господдержки, кроме семейной ипотеки.

Потенциал альтернативных возможностей при этом остается высоким. 72% респондентов прямо говорят, что купили бы жилье, если бы соответствовали условиям льготной программы. Для них это «совсем другой разговор» по сравнению со стандартной ипотекой.

«Зумерам нужен четкий и предсказуемый сценарий покупки недвижимости. Причем готовность действовать у них максимальная: 56% даже не против сменить регион ради выгодных ипотечных условий, еще 14% рассматривают переезд в курортный город. Однако из-за низкой информированности многие упускают доступные программы», — комментирует Наталья Шипилова, директор по продажам жилого комплекса «Белые Пески».

