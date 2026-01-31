Размер шрифта
В конгрессе США требует от посла Украины объяснений по поводу захвата церкви

Конгрессвумен Луна требует от посла Украины объяснений в связи с захватом церкви
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в соцсети X потребовала от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишины объяснений в связи с незаконным захватом церкви в селе Кузьмин Хмельницкой области.

«Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват церкви Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Кузьмине», — заявила Луна.

Она возложила ответственность на местного предпринимателя Анатолия Михайлюка, которого назвала «олигархом», подталкивающим жителей к захвату храма. Луна ожидает, что Стефанишина посетит ее офис на этой неделе и даст объяснения американским законодателям.

До этого Луна заявила, что США должны прекратить поддержку проводящих гонения на церковь властей Украины.

Она подчеркнула, что на Украине проводятся рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются преследованию некоторые христианские конфессии. Вашингтон же продолжает накачивать Киев финансовой помощью, не обращая внимания на нарушения прав верующих и тем самым фактически оплачивая гонения христиан на Украине, отметила политик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент США Дональд Трамп удивился запретам на все русское на Украине.
 
