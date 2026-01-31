Размер шрифта
Россиянам рассказали, какие переводы могут заблокировать банки

Юрист Пашин: банки в России могут заблокировать перевод незнакомцу
Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин рассказал РИА Новости, что банки могут заблокировать перевод незнакомцу.

«Подозрение у банков вызывает <...> перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений», — поделился юрист.

Он добавил, что в последнее время стали распространены ситуации, когда россияне снимают свои сбережения и переводят их мошенникам, с которыми никогда не было каких-либо финансовых взаимодействий.

29 января завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщал, что при мониторинге транзакций клиентов банки пользуются автоматизированными системами. Анализу подлежат суммы переводов, адресаты, а также комментарии, которыми пользователи сопровождают платежи – некоторые из них могут вызвать подозрения и привести к блокировке счета.

Среди фраз, которые сразу вызовут подозрения, он выделил такие формулировки, как «обнал», «за перевод без отчётности», «наличные без предоплаты». Важно также отказаться от упоминания ставок, казино, букмекеров и игровых автоматов, так как это явный признак того, что совершается перевод на счет нелегального или иностранного онлайн-казино. Здесь можно выделить такие фразы, как «выигрыш», «для игры», «на ставку». В перечень «стоп-слов» для переводов Силаев включил также упоминания криптовалюты, а также формулировки с расплывчатым смыслом ― такие, как «возврат долга», «личные нужды» и прочие.

Ранее были названы пять фраз, выдающие мошенника.
 
