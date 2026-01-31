В США заявили, что Трамп продолжит добиваться Гренландии

Сакс: Трамп не отступит от попыток заполучить Гренландию

Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил в интервью ТАСС, что президент США Дональд Трамп не окажется от планов заполучить Гренландию.

«Трамп не отступит. Он может попытаться захватить Гренландию. Это крайне непривлекательная и нестабильная перспектива», — пояснил Сакс.

Он добавил, что Трамп ведет себя «как четырехлетний ребенок».

Накануне министр промышленности, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что никакого соглашения с США по острову нет.

По словам Натаниэльсен, диалог с США по Гренландии только начинается.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

Ранее The Economist опубликовал обложку Трампа голым на белом медведе — одном из символов Гренландии.