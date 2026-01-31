Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В США заявили, что Трамп продолжит добиваться Гренландии

Сакс: Трамп не отступит от попыток заполучить Гренландию
Dado Ruvic/Reuters

Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил в интервью ТАСС, что президент США Дональд Трамп не окажется от планов заполучить Гренландию.

«Трамп не отступит. Он может попытаться захватить Гренландию. Это крайне непривлекательная и нестабильная перспектива», — пояснил Сакс.

Он добавил, что Трамп ведет себя «как четырехлетний ребенок».

Накануне министр промышленности, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что никакого соглашения с США по острову нет.

По словам Натаниэльсен, диалог с США по Гренландии только начинается.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

Ранее The Economist опубликовал обложку Трампа голым на белом медведе — одном из символов Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!