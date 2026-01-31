Eminem, Мэрилин Мэнсон и Diddy упоминаются в документах по делу Эпштейна

Американские музыканты Eminem, Мэрилин Мэнсон и продюсер Шон Комбс (Diddy) упоминаются в новых документах Минюста США по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости, изучив опубликованные материалы.

В одном из писем неизвестная женщина утверждает, что в начале 2000-х видела Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл в гольф-клубе в Огайо. Она также описывает встречу с Eminem (Маршаллом Мэтерсом), после которой ее якобы накачали наркотиками и угрожали ножом.

В тех же показаниях упоминаются Мэрилин Мэнсон и Diddy, однако женщина признается, что эти воспоминания кажутся ей смутными, «как под гипнозом».

Как писало издание The Wall Street Journal, имена президента США Дональда Трампа и основателя Microsoft Билла Гейтса фигурируют в документах по делу Джеффри Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее СМИ сообщили, что в новых файлах Эпштейна упоминается Маск.