Логисты в России фиксируют рост спроса на адресную доставку

Клиенты транспортных компаний стали чаще выбирать адресную доставку «до двери» вместо получения грузов на терминалах. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители компаний «Деловые Линии», «Скиф-Карго» и NC Logistic.

В группе компаний «Деловые Линии» отметили, что по итогам прошлого года отмечается рост интереса к доставке от и до адреса. Экспедирование от клиента стало популярнее на 2,4%, а доставка до двери - на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего забор и доставка по адресу, по данным компании, востребованы в категориях спортивных товаров, запчастей, инструментов, металлопродукции, медицинских и хозяйственных товаров.

По словам замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic, в 2025 году был зафиксирован рост адресной доставки в сегментах FMCG и медикаментов, где критичны скорость, регулярность и удобство получения. В товарах народного потребления наблюдается высокая фрагментация отправок и преобладание небольших партий.

В категории медикаментов, по его словам, при доставке физическим лицам преобладают малогабаритные и штучные отправления, тогда как при поставках в государственные медучреждения доминируют объемные грузы, в том числе за счет обязательных и постоянно востребованных препаратов, например физрастворов, которые выпускаются в крупной упаковке.

Коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев сообщил, что в период с декабря 2025 года по январь 2026 года компания наблюдала традиционный сезонный всплеск заказов, связанный с новогодними праздниками: по сравнению с октябрем–ноябрем рост объемов адресной доставки составил около 30%.

Направление «последней мили», по его оценке, демонстрирует устойчивый рост благодаря изменению потребительских привычек и развитию электронной коммерции. Основным драйвером остается доставка товаров повседневного спроса, услугами чаще всего пользуются компании ритейла и e-commerce, а также растет спрос в сегментах товаров для здоровья и бытовой техники средней ценовой категории.

В «Скиф-Карго» среди категорий грузов максимальный прирост адресных заказов показывают товары повседневного спроса и FMCG, а в праздничные периоды дополнительно растет ниша экспресс-доставки цветов, косметики и подарков. Одновременно фиксируется концентрация срочных доставок одежды в вечерние часы.

При этом наибольший прирост спроса на услуги первой и последней мили, по данным «Деловых Линий», обеспечили города-миллионники, включая Москву и Санкт-Петербург. Лидером стал Екатеринбург с ростом 4,5%.

В NC Logistic подтвердили: наиболее стабильный и прогнозируемый рост адресной доставки компания традиционно фиксирует в Москве и Санкт-Петербурге, что объясняется высокой плотностью населения, развитой онлайн-торговлей и устойчивой привычкой клиентов заказывать товары с доставкой до адреса.

Михаил Коптев отметил, что Москва и Санкт-Петербург удерживают лидерство по объемам доставки последней мили за счет высокой плотности населения и развитой логистической инфраструктуры, с максимальной концентрацией складов и курьерских хабов и высоким уровнем проникновения мобильных сервисов. В Екатеринбурге и Новосибирске темпы роста, по его словам, превышают среднероссийские показатели за счет эффекта «низкой базы».

Трендом начала 2026 года логисты называют сохранение высокого спроса на адресную доставку в январе. Обычно пик заказов приходится на декабрь, а в январе объемы адресных доставок снижаются. Однако в январе 2026 года количество заказов на доставку «до двери» сохранилось на уровне декабря. По оценке участников рынка, сохраняющийся рост сегмента адресной доставки и «последней мили» в 2025 – начале 2026 года свидетельствует о закреплении новой модели потребительского поведения, в которой доставка «до двери» становится для бизнеса и частных клиентов стандартом, а не опцией.

