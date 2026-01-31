ВСУ ни разу не обстреляли территорию ДНР за минувшие сутки

Украинские войска ни разу не обстреляли ДНР за прошедшие сутки

Украинские войска ни разу за сутки не обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в предыдущие сутки также не было зафиксировано ни одного обстрела.

30 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ усилил атаки на мирных жителей после трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в ОАЭ 23–24 января.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы в период с 24 по 30 января нанесли удары по украинской территории «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

СМИ сообщили, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби 23-24 января предложила Украине и России договориться о паузе в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

Ранее Россия за предыдущую неделю нанесла шесть ударов по объектам Украины в ответ на украинские атаки.