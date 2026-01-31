Завершено расследование дела основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендиректора холдинга

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, его экс-гендиректора Максима Басова и бывшего зама главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, фигурантам добавили обвинения в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, исключив из окончательной редакции статью о злоупотреблении полномочиями.

Мошковичу и Басову вменяют мошенничество в особо крупном размере, а Иванову — получение взятки. Дело направят в суд после ознакомления сторон с материалами.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта. В офисах холдинга «Русагро» прошли обыски и выемка документов. Фигурантам предъявили обвинения по статьям 159 и 201 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Позднее стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого стал бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

По версии следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены. В результате предполагаемый ущерб оценивается в 30 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по заявлению Бурова. Обвиняемые свою вину не признают.

Ранее Мосгорсуд отказался выпустить основателя группы «Русагро» под залог.