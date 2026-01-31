Размер шрифта
Россиянам рассказали, как меняется схема оплаты ЖКУ с 1 марта

Адвокат Кудерко: с 1 марта последний день платы за ЖКУ сдвигается на 15 число
С 1 марта ежемесячный срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги перенесут с 10-го на 15-е число. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, изменение направлено на синхронизацию графика коммунальных платежей с циклом выплаты зарплат в стране. Это даст гражданам больше времени на планирование бюджета после получения доходов и снизит количество непреднамеренных просрочек.

Новое правило будет обязательным для всех и не может быть пересмотрено управляющими компаниями или собраниями собственников.

27 января координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил, что в вопросе возможного сдерживания повышения коммунальных тарифов в России важно учитывать не их интенсивность или количество, а их размеры.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев до этого сказал, что зарплаты россиян в 2026 году следует увеличить пропорционально тарифам на ЖКУ, которые поднимутся минимум на 10%.

Ранее россиянам разъяснили процедуру выселения из квартиры за долги по коммуналке.
 
