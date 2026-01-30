Размер шрифта
Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с США

Трамп: власти Ирана хотят заключить сделку с США
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран желает заключить соглашение с Соединенными Штатами. Слова политика приводит РИА Новости.

«Могу сказать одно: они (Иран. — прим. ред.) хотят договориться», — сказал Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете.

По словам Трампа, к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что ранее была развернута у берегов Венесуэлы.

Глава Белого дома также высказал предупреждение в адрес исламской республики, заявив, что если Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению, «мы увидим, что произойдет».

Он подчеркнул, что только иранское руководство обладает точной информацией о сроках, в течение которых возможно заключение соглашения с Соединенными Штатами.

30 января New York Times сообщила, что Пентагон уже предоставил Трампу список потенциальных военных действий против Ирана, среди которых – нанесение ударов по иранским ядерным объектам. Несмотря на это, президент США по-прежнему отдает предпочтение дипломатическому урегулированию ситуации, а демонстрация военной силы направлена на то, чтобы подтолкнуть Тегеран к переговорам.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.
 
