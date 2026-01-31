Западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия

Западные спецслужбы не обнаружили доказательств создания Ираном ядерного оружия. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, спецслужбы не выявили признаков того, что Тегеран ведет работы по обогащению урана до оружейного уровня или предпринимает шаги для создания боеголовок.

«Обогащенный уран, захороненный на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остается на месте, видимо, нетронутым», — говорится в публикации.

По оценкам США, что Иран не вел строительства новых ядерных объектов, однако была замечена активность на двух недостроенных площадках в Натанзе и Исфахане.

Как утверждают израильские и американские спецслужбы, иранский ядерный проект отброшен на полгода-год после прошлогодней военной операции. Отмечается, что центрифуги на ядерном объекте в Фордо до сих пор остаются в нерабочем состоянии.

В декабре 2025 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Иран не осведомлял Международное агентство по атомной энергии о запасах обогащенного урана и масштабах повреждений ядерных объектов после ударов по ним в июне.

13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы.