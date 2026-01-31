Госдеп одобрил продажу Израилю бронемашин и вертолетов на сумму свыше $5,7 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю партии боевых вертолетов и бронеавтомобилей на общую сумму более 5,7 млрд долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

По данным ведомства, Израиль запросил 30 ударных вертолетов Apache AH‑64E и сопутствующее оборудование на 3,8 млрд долларов, а также 3250 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV на 1,98 млрд долларов.

В Пентагоне заявили, что сделка укрепит безопасность стратегического партнера США и не повлияет на региональный баланс сил.

29 января израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что на текущей неделе руководитель израильской военной разведки (АМАН) генерал-майор Шломи Биндер провел ряд встреч с представителями администрации США в Белом доме. Вещатель отметил, что визит состоялся в условиях подготовки Соединенных Штатов к возможной силовой операции против Ирана и наращивания американского военного присутствия в регионе.

Ранее США приготовились отправить спецназ в Иран.