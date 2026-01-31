Россиянам рассказали, как ошибки на складах приводят к росту цен в магазинах

Эксперт Якупов: ошибки на складах приводят к росту цен в магазинах

Ошибки в складской логистике могут незаметно увеличивать себестоимость товаров и в итоге отражаться на ценах для потребителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по оптимизации складских операций Ильшат Якупов.

По словам специалиста, одна из ключевых причин удорожания — ошибки учета.

«Неправильная инвентаризация создает искажения: завышенные остатки тормозят закупки ходовых позиций, а заниженные вынуждают компании закупать товар повторно, хотя он фактически находится на складе. Ошибки ручного ввода данных о закупках, остатках или сроках годности провоцируют дефициты и избытки, увеличивая логистические и закупочные издержки», — объяснил он.

Несвоевременное списание просроченной или поврежденной продукции ведет к утилизации и повторным закупкам. Ошибки возникают и из-за пересортицы — ситуации, когда фактическое распределение товаров не совпадает с данными системы.

«Пересортицу сложно обнаружить без автоматизации и регулярных сверок, поскольку формально товар есть, но под другим номером, что влияет на сборку заказов, планирование закупок и оборачиваемость», — пояснил Якупов.

Ошибки возникают и на операционных этапах — при приемке, отборе, комплектации и отгрузке. Неверная маркировка, повреждение упаковки и путаница в артикулах превращаются в прямые убытки.

«В практике был случай, когда при приемке указали закупочную цену 1 рубль вместо реальной стоимости. Это исказило расчет наценки и привело к финансовым потерям», — рассказал эксперт.

При этом крупные сети и поставщики редко обсуждают такие проблемы публично. Среди причин — репутационные риски, нежелание раскрывать уязвимости конкурентам, низкое понимание логистики среди потребителей и юридические аспекты. Ошибки могут становиться предметом споров с поставщиками, поэтому компании предпочитают минимизировать информационное обсуждение.

На складах с низкой степенью автоматизации более критичную роль играет человеческий фактор. Монотонность, усталость и стресс повышают риск ошибок. В условиях высокой автоматизации ситуация меняется: возникают системные сбои — неисправности WMS (система управления складом), терминалов или даже перебои с электричеством.

«Автоматизация снижает влияние человеческого фактора, но создает новый тип риска — масштабируемую ошибку системы, которая распространяется сразу на весь процесс», — пояснил специалист.

Ограниченная автоматизация усугубляет ситуацию: частично автоматизированные процессы оставляют «слепые зоны», где ошибки накапливаются и искажают данные. Если WMS не интегрирована с ERP (корпоративной системой планирования ресурсов), система получает противоречивые данные, а персонал вынужден корректировать вручную.

Крупные компании нередко откладывают инвестиции в модернизацию, потому что эффект от ошибок не всегда виден напрямую.

«Потери часто скрыты. Это не только рост себестоимости, но и упущенные продажи», — уточняет Якупов.

Снижение влияния складских ошибок на ценообразование возможно за счет внедрения WMS-систем, терминалов сбора данных, RFID-меток и адресного хранения. Важную роль играют стандартизированные процедуры, обучение персонала и регулярные инвентаризации.

«Даже простая стандартизация процессов уменьшает вариативность решений сотрудников и снижает стоимость ошибок», — отмечает эксперт.

Точно оценить долю цены товара, формируемую складской неэффективностью, по словам Якупова, сложно: она зависит от уровня автоматизации, ассортимента и специфики товаров. Однако косвенные показатели — расходы на хранение, уровень пересортицы, оборачиваемость запасов и дополнительные закупки — позволяют фиксировать динамику. Чем выше совокупные издержки, тем больше вероятность, что они будут частично переложены на потребителя.

Из личного архива

Ранее россиянам посоветовали топ работающих способов оптимизировать бюджет в 2026 году.