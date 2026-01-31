КПРФ предложила запретить выдворять несовершеннолетних и беременных из поездов

КПРФ предлагает запретить принудительно выдворять несовершеннолетних пассажиров из транспортного средства ночью при температуре ниже минус 10 градусов. Об этом после инцидента в Забайкалье заявила «Газете.Ru» депутат фракции КПРФ в Госдуме Мария Дробот.

28 января в Забайкальском крае подросток, ехавший в колледж, проспал свою остановку и оказался на улице в 40-градусный мороз.

По словам матери 16-летнего студента колледжа, сын ехал на занятия и уснул. Проводник не стал будить юношу и высадил его на следующей станции в 150 км от колледжа.

«Парнишка мог замерзнуть насмерть или отморозить конечности, встретиться с каким-нибудь негодяем, попасть под поезд… С ним могло случиться все, что угодно! Стоит этого соблюдение формальностей? Нет, нет и еще раз нет», — подчеркнула она.

По словам Дробот, в этой связи в КПРФ считают внести изменения в транспортное законодательство.

«Суть нашего предложения – запретить принудительно выдворять пассажиров из транспортного средства в ночное время и при температуре воздуха ниже минус 10 градусов, а также лиц, не достигших возраста 18 лет, лиц, сопровождающих несовершеннолетних граждан, и беременных женщин», — пояснила депутат.

Как отмечается в обращении КПРФ к заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Савельеву, в конце января в Забайкальском крае «наблюдалась аномально низкая температура воздуха, что потенциально могло создать угрожающую для жизни несовершеннолетнего лица ситуацию».

