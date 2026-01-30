Размер шрифта
Путин назвал объемы поставок военной техники за границу в 2025 году

Путин: за 2025 год Россия поставила в тридцать стран военную технику на $15 млрд
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил, что в 2025 году Россия поставила военную технику на $15 млрд в тридцать стран. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

По словам российского президента, работа велась стабильно в течение всего года, несмотря на внешнее давление со стороны Запада. Это дает возможность направлять средства на модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, уточнил президент.

«Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции – это продукция гражданского назначения», — отметил Путин.

Также на заседании Комиссии Путин заявил о планах существенно нарастить объемы военного экспорта в 2026 году.

Он добавил, что Россия уже реализует или работает над подобными проектами с 14 странами. Всего таких проектов 340, перспективы расширения сотрудничества в военно-технической сфере есть со странами Африки.

Ранее Украину пообещали снабдить дальнобойным оружием.
 
