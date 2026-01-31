Размер шрифта
Сталелитейная отрасль Польши столкнулась с проблемами из-за Украины

Business Insider: Польша столкнулась с дефицитом лома из Украины
Решение Украины ввести нулевые квоты на экспорт металлолома негативно сказалось на работе сталелитейных предприятий Польши. Об этом сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на отраслевых представителей.

Издание пишет, что ограничение поставок уже вызвало перебои в снабжении польских заводов, которые долгое время зависели от украинского сырья. Это может привести к приостановке некоторых производственных линий, росту стоимости стали в Польше и усилению конкурентоспособности украинских производителей.

В Министерстве развития и технологий Польши ситуацию называют потенциально опасной для национальной промышленности. Варшава пыталась решить вопрос через двусторонние переговоры, но ответа от Киева не получила. Теперь правительство Польши рассчитывает на вмешательство Европейской комиссии (ЕК).

Летом прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий выразил свою позицию против быстрого вступления Украины в Европейский союз. В интервью венгерскому изданию Mandiner он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса важно учитывать интересы других стран, которые могут пострадать от ускоренного интеграционного процесса Украины.

Ранее польский депутат призвала запретить въезд украинцам в Польшу.
 
