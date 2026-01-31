СМИ сообщили, что в новых файлах Эпштейна упоминается Маск

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск упоминается в новых файлах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Илон Маск спрашивал о приезде на ваш остров 2 января», — говорится в письме, направленном Эпштейну неназванным отправителем 31 января 2013 года.

В сентябре 2025 года Маск говорил, что отклонил приглашение Эпштейна посетить его остров. Таким образом он прокомментировал материал Sky News о его связи с осужденным финансистом.

Глава Tesla и SpaceX отметил, что телеканал продвигает «ложный нарратив», за что его следует презирать.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

