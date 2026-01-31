Размер шрифта
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек

Reuters: при обрушении в шахте на востоке ДРК погибли 200 человек
При обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погибли более 200 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису.

Отмечается, что обрушение произошло в среду.

«Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя», — говорится в сообщении.

Муиса добавил, что некоторых шахтеров удалось спасти, они получили серьезные травмы.

24 января Reuters сообщал, что более 80 человек пропали без вести после схода оползня в Индонезии. По данным журналистов, трагедия произошла в провинции Западная Ява. Оползень накрыл один из расположенных здесь населенных пунктов в результате обильных осадков.

По данным журналистов, трагедия произошла в провинции Западная Ява. Оползень накрыл один из расположенных здесь населенных пунктов в результате обильных осадков.

Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.
 
