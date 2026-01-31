Трамп и Гейтс фигурируют в материалах дела Эпштейна

WSJ: Трамп и Гейтс упомянуты в деле Эпштейна в связи со скандальными обвинениями

Имена президента США Дональда Трампа и основателя Microsoft Билла Гейтса фигурируют в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опубликованные материалы.

В одном из писем от 2013 года Эпштейн обвиняет Гейтса в заражении венерическим заболеванием и упоминает «русских девушек». Также в документах утверждается, что Гейтс просил предоставить ему антибиотики для тайного лечения своей тогдашней супруги Мелинды.

Имя Трампа встречается в материалах более 3 тыс. раз. В показаниях есть ссылки на возможное присутствие экс-президента на вечеринках в Мар-а-Лаго и эпизод с участием несовершеннолетней.

Также газета The Telegraph писала, что американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск упоминается в новых файлах Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее американцы выразили недовольство объемом информации по делу Эпштейна.